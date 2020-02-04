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Bakan Turhan: "YİD modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu...
6 saat önce
Bakan Turhan: "YİD modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "YİD modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." - ANKARA
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