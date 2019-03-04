Bakan Turhan: "Zafer İnananlarındır.

AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Erzincan'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Erzincan'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Turhan, "Zafer inananlarındır. Biz kazanacağımıza inanıyorsak ve çalışıyorsak Allah'ın izni ile zafer bizimdir" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı Erzincan Havaalanı'nda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti teşkilatı ve vatandaşlar karşıladı.



Bakan Turhan ilk olarak AK Parrti'nin Erzincan İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti çalışmaları hakkında Mehmet Cavit Şireci'den bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, bazı açıklamalarda bulundu.



İlk olarak toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy, "Şehrimizi şereflendirdiğiniz için hemşehrilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. İş yoğunluğunuz nedeniyle seçim arifesinde partimizin seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla, siyasi partimizin ulaştırma ile ilgili çalışmalarınızda bize destek vereceğiniz için ve şehrimize teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şehrimiz ile ilgili müjdeli haberlerinizi bekliyoruz" diye konuştu.



Bakan Turhan ise basın açıklamasında, "Türkiye bir seçim arifesinde. Bu seçime en iyi hazırlanan bizim teşkilatlarımızdır. Bunu biliyoruz ve bugüne kadar son 17 yılda girdiğimizi seçimlerde başarı ilke çıkmış olmamız da bunun göstergesidir. Bu başarı teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olmak üzere siyasetin ilmini yapan, siyasetin ilk kitabını yazan kişiler olarak girdikleri her seçimden başarı ile çıktılar. İnşallah gireceğimiz bu seçimde de başarı ile çıkacağımıza inancımız tamdır. Çünkü zafer inananlarındır. Biz inanıyorsak kazanacağımıza inanıyorsak ve çalışıyorsak Allah'ın izni ile zafer bizimdir. Tabi bu seçimdeki stratejimiz yine partimizin yetkili organlarınca belirlenmiştir. Türkiye genelinde MHP ile bir ittifak kuruldu. Aslında bu ittifak yeni kapıda 2015 de kuruldu biliyorsunuz. Çünkü ülkemiz sadece siyasetçilerin yönetiminde bazı hizmet sektörlerinde vatandaşın beklentilerini karşılama konusunda değil çağımızda ülkemizin karşı karşıya kaldığı özellikle uluslar arası sorunlar konusunda da bir güç birliği oluşması doğal olarak kendisini ortaya koydu ve bu oluşum sağlanmıştır. Erzincan'da MHP ile bir uygulama içerisinde değiliz. Burada da en büyük rakibimiz MHP. Özellikle seçim bölgelerimize göre seçim stratejilerimizi belirlememiz lazım. Başarı stratejidir eğer doğru yöntemlerle seçim çalışmalarımız yaparsak başarılı oluruz. Bu manada bizim seçim çalışmalarımızda uygulayacak olduğumuz yöntem bugüne kadar özellikle yerel yönetim hizmetlerinde bizim bu konuda gösterdiğimiz adaylarımızın liyakati parti olarak Türkiye genelinde ki başarımız en önemli argümanımız olacaktır. Tabii ki yine kullanacak olduğumuz değer argümanlarda ülkemizin bu seçimde sadece yerel yönetimleri seçmek amacıyla yapılmıyor. Bu seçimin sonuçları Türkiye'nin geleceği ve bekasıyla yakından ilgilidir. Çünkü Türkiye üzerinde oyun kuran güçler ve onlarla iş birliği içerisinde olan bir takım ittifaklar bu seçimdeki bizim rakibimiz. Türkiye bu seçim sonrasında şunun kararını verecek, Türkiye bölgede lider ülkedir, söz sahibi ülkedir, karar veren bir ülkedir, kural koyan bir ülkedir. veya birilerinin peşinden takılıp giden bir ülke mi olacak sorusunun cevabını armamız lazım. Bu soruyu millete sordurmamız lazım. Kendi iç muhasebesinde bu soruyu kendilerine sormamız lazım. Türkiye ya terör ile ittifak içinde olan, dış güçlerle ittifak içerisinde olan kendi politikalarını ülke dışındaki akıl sahiplerine bağlamış olanlar ile bir seçim yarışı içerisindedir. Bu bizim kullanacağımız en önemli argümanlardır. Kale içten fethedilir, kaleyi içten fethedecekler de kalenin içerindeki sahiplerdir. Onlarda bizim hanım kardeşlerimizdir. Hanımlar seçimlerde başarılı olmamızda imzası olan kardeşlerimizdir. Teşkilatlarımız gece gündüz toplantılar yaparak vatandaşları bilgilendirme konusunda köy köy mahalle mahalle yerine getirmemiz lazım. Erzincan'ın oy oranı yüksek olması lazım bu sizler için bizler için çok önemli" diye konuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, basın toplantısının ardından esnafı ziyaret etti ve yol üzerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. - ERZİNCAN

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