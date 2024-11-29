Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Otomobil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, ticari araçlar için zorunlu tutulan ve 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasının ilerleyen dönemlerde özel araçlar için de zorunlu olacağını duyurdu.

"ÖZEL ARAÇLARDA DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, "Yoğun karı havada tutma şansı yok. Hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya ve Fransa'da mahsur kalmış insanları görüyoruz. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım ayında erkene alındı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için yollarda trafik oluştu. Bundan sonra şunu yapacağız. 15 Kasım'da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bir müddet sonra özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bu bir özeleştiri" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

2024 senesinde kış lastiği fiyatları adet başına 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar artış gösterebiliyor. Toplam 4 lastikte 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.