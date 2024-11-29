Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor - Son Dakika
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Otomobil

Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, canlı yayın programında önemli bir duyuru yaptı. Ticari araçlar için zorunlu tutulan ve 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasının ilerleyen dönemlerde özel araçlar için de zorunlu olacağını belirtti. Kış lastiği fiyatları 2024 yılında adet başına 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar yükselecek. Ticari araçlar 1 Aralık 2024 tarihinde lastiklerini takmak zorunda olacak.

29.11.2024 22:57
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, ticari araçlar için zorunlu tutulan ve 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasının ilerleyen dönemlerde özel araçlar için de zorunlu olacağını duyurdu.

"ÖZEL ARAÇLARDA DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, "Yoğun karı havada tutma şansı yok. Hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya ve Fransa'da mahsur kalmış insanları görüyoruz. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım ayında erkene alındı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için yollarda trafik oluştu. Bundan sonra şunu yapacağız. 15 Kasım'da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bir müddet sonra özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bu bir özeleştiri" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

2024 senesinde kış lastiği fiyatları adet başına 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar artış gösterebiliyor. Toplam 4 lastikte 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Abdülkadir Uraloğlu, Otomobil, Aralık, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sezai duran:
    Ne yapacaklarını şaşırdılar milletin elinde cebinden ne varsa alacaklar. 0 0 Yanıtla
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