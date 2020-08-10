Bakan uyarıyor Gaziantep uymuyor - Son Dakika

Bakan uyarıyor Gaziantep uymuyor

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüsün yayılımının arttığı günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerin başında gelen Gaziantep'te yapılan uyarılar havada kalıyor.

Bakan Koca'nın temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını kaydettiği son açıklamasında yine uyardığı Gaziantep'te artış hızı Türkiye ortalaması ile aynı seviyeye geldi.

Yapılan onca uyarıya ve denetimlere rağmen cadde ve sokaklarda maske takmayan yada maskeyi uygun şekilde kullanmayan insanlar yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise sosyal mesafeyi de hiçe sayıyor.