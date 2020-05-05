Bakan Varank:

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Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı

Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı

Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak

Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı

Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti