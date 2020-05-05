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Bakan Varank: "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak."
6 saat önce
Bakan Varank: "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak.
Bakan Varank: "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:52 Kaynak: İHA
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