Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı. (2)

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