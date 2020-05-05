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Bakan Varank: "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:26 Kaynak: AA
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