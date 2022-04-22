Bakan Varank: "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni politikalarımızla Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğu beyanlarına ilişkin, elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu, hükümetin, vatandaş ucuz elektrik kullansın diye 2,5 milyon haneye elektrik desteği verdiğini bildirdi.

Varank, MEVKA-KOP Başkanlığı Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesince bir otelde düzenlenen iftar programında, MÜSİAD'ın alışılmış sivil toplum kuruluşlarından biri olmadığını söyledi.

MÜSİAD'ın 12 bini aşkın üye, 60 bine yakın işletme ve 1 milyon 800 bin kişiye sağladığı istihdamla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Varank, "Dünyanın ekonomik bunalımdan geçtiği bu süreçte yine sizlere büyük işler düşüyor. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında tutabilmenin yolu sizlerin özverisinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın her tarafında adeta yangın yeri var"

MÜSİAD nezdinde ülkeye hizmet eden, her koşulda vatanının menfaati için çalışan bütün sivil toplum örgütlerine, iş insanlarına, müteşebbislere teşekkür eden Varank, şöyle konuştu:

"Dünyanın yaşadığı zorlukları yakinen takip ediyoruz. Maalesef pandeminin etkisinden sıyrılmaya başladığımız şu günlerde, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yıkımlarıyla karşı karşıyayız. Emtia fiyatlarının geldiği noktayı en iyi sizler biliyorsunuz. Dünyada enerji fiyatları artıyor. Dolayısıyla taşıma maliyetleri de artıyor. Bilhassa bu hususlar özel sektörü fazlasıyla zorluyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde kamu maliyesi alanında sıkıntılar var. Ülkelerin artan borç stokları rekor seviyelere ulaştı. Dünyanın her tarafında adeta bir yangın yeri var."

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayımladığını hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Raporda küresel olarak iyileşmeye başlayan göstergelerin savaşla yeniden bozulduğundan bahsediyor. Uluslararası Para Fonu bu raporda küresel büyüme projeksiyonunu aşağı yönlü revize etti. Daha ilginç olanı; aslında tüm ülkeler için büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Peki bizim muhalefet bunlardan hiç bahsediyor mu? Tabii ki hayır. Diğer ülkeleri hiç anmadan, sadece Türkiye'ye özgü bir durum varmış gibi konuşmaya devam ediyor. İşte bu yüzden ben buradan her ne kadar iftar sofrasında siyasete girmek istemesem de seslenmek istiyorum. Çünkü onlar ramazanda da siyasete devam ediyorlar, yalan söylemeye devam ediyorlar. Bizim de onlara cevap vermemiz lazım. Ben diyorum ki lütfen biraz dürüst olun. İşinize gelen kısmı alıp, işinize gelmeyenlerden bahsetmemek hiçbir vicdana sığmaz. Bu kadar karamsarlık pompalamak art niyetten başka bir şey değil."

Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödeyemeyip elektriği kesilen hanelerle ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğuna değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu dünden beri bir şov yapıyor. Diyor ki; 'Bu ülkede 4 milyon abonenin elektriği kesik. Bu yüzden de ben elektrik paramı ödemedim. Benim de elektriği kesildi.' Bugün Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı; bütün abone gruplarında elektriği kesik olan abone sayısı 278 bin. Bu, binde 6'ya tekabül ediyor. Eminim bunların içinde elbette türlü sıkıntılarla elektrik parasını ödeyememiş olanlar vardır. Ama bunların büyük çoğunluğu yaylada, tatil beldesinde evini kapatıp giden abonelerden oluşuyor. Bu insanlar 3 ay elektrik kullanıyor, daha sonra elektriğini kapatıp, tekrar gelip açtırıyorlar. Şimdi 4 milyon rakamı nerede, 278 bin rakamı nerede? Biz durumu olmayan, fakir fukara, garip gureba elektrik parasını ödeyebilsin diye 2,5 milyon haneye elektrik yardımı yapıyoruz ve şu anda konutlara verdiğimiz elektriği aşağı yukarı yüzde 70 sübvanse ediyoruz. Geçen sene hanelerde vatandaşlarımız elektriği daha uygun kullansınlar, gazı daha uygun kullansınlar diye 160 milyar lira sübvanse ettik."

Bunun, maliyeti 10 lira olan elektriği vatandaşa 3 liraya satmak olduğunu dile getiren Varank, şunları söyledi:

"Dolayısıyla hükümetimizin aldığı inisiyatif, garip gurebaya, fakir fukaraya yardımcı olabilelim diye aldığımız tedbirler herkesin malumu. Biz bunları yaptığımızda bize diyorlar ki; 'Siz insanlara yardım edip, oylarını satın almaya çalışıyorsunuz'. Yıllarca insanlara makarna, kömür dağıttığımız için bu muhalefet insanları aşağılamadı mı? 'Siz makarnacısınız, kömürcüsünüz' diyerek bize oy veren vatandaşlarımızı aşağılamadılar mı? Bunların ne dedikleri birbirini tutuyor, ne de söyledikleri doğru. Dolayısıyla ben özellikle saf, temiz ve bu propagandalardan etkilenebilecek vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun verdiği rakamlar doğru değildir. Hükümetimizin vatandaşımız ucuz elektrik, ucuz doğal gaz kullansın diye yaptıkları ortadadır. Yetmedi bizim 2,5 milyon haneye verdiğimiz elektrik desteği ortadadır. Biz bu propagandalara kanmayacağız. Şunun da altını çizmemiz gerekiyor, elbette konjonktürün de sıkıntıların da farkındayız ve diyoruz ki, bu sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz, bizim vizyonumuz."

"Bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız"

Varank, Türkiye'nin kararlı bir şekilde üretim odaklı büyüme anlayışını takip ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yerli ve milli üretimi baş tacı ediyor. Savunma sanayindeki başarılarımızı sanayinin geneline yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilhassa katma değerli, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretime yönelik sürekli yeni atılımlar yapıyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili TOGG için geri sayım başladı. Gemlik'te yükselen fabrikayla birlikte elektrikli araçlarda öncü ülkelerden olma yolunda ilerliyoruz. Elektrikli araçların en öncelikli altyapısı olan şarj istasyonlarına yönelik çağrımıza çıktık. Başvurular devam ediyor. İlk etapta 300 milyon liralık destekle ülkemizin dört bir tarafında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasını sağlayacağız. Bu noktada hedeflerimiz büyük. Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak."

Bunu yapacak altyapıya, insan kaynağına ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Varank, "Dünyada sıfırdan kurulup kısa sürede 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere 'startup' deniyor. Biz buna bir isim koyduk 'Turcorn'. Özellikle teknoloji tabanlı işlerde 'Turcorn'larımızın sayısı giderek artıyor. Bu 'start-up'lar niye önemli biliyor musunuz? Çünkü geleceğin ekonomisi burada yatıyor." ifadesini kullandı.

Varank, ihracat odaklı yeni politikalarla Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceklerini, bu ivmeyle ülkeyi hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlenen sanayi altyapısıyla yoluna devam ettiğinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Ekonomik gidişatın en önemli göstergesi olan sanayi üretim endeksi, şubat döneminde yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi. Yine aynı dönemde işsizlik oranları geçen aya göre 178 bin kişi azalarak yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat rakamımız 235 milyar doların üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi sanayideki büyüme devam ediyor. Bu durum Türkiye ekonomisi için çok önemli. Çünkü ancak sanayi büyürse Türkiye kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayabilir. Bu yüzden bizler sizlerin yolunu açabilmek için elimizden geleni yapıyoruz."