Üye Girişi
Bakan Varank: "14 milyon kişiye hibe desteği sağladık" - Son Dakika

Bakan Varank: "14 milyon kişiye hibe desteği sağladık"

30.05.2021 14:01
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgın sürecinde 14 milyon kişiye hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Desteklerden 400 bin firma yararlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgın sürecinde 14 milyon kişiye hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Desteklerden 400 bin firma yararlandı. Bu süreçte 415 milyon TL tutarında kredi desteği sağladık. 206 milyar tutarında borç ertelendi. 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği bir de hibe destek programını sunmuş olduk" dedi.

"Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık" projesi kapsamında, "Covid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları" tanıtım toplantısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uygulanan ve Japon hükümetince finanse edilen proje kapsamında çevrimiçi ortamda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Prof. Dr. Andres Rodriquez Pose ile makine, tekstil ve lojistik sektöründen temsilciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının hayatın her alanını etkilediğini belirterek, sorunun çözümü için küresel bakışa ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Proje uluslararası iş birliğine örnek olacak"

Projeyi, salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine örnek olarak gösteren Varank, "Projede salgından etkilenen kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. İlk olarak bölgelerdeki kırılgan sektörlerin Covid-19 krizi sonrası durumlarını analiz ettik, yeniden toparlanma stratejilerini değerlendirdik. Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırılgan sektörler analiz raporu hazırladık. Bunların yabancı dilde olanları da mevcut. Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu. Buna dönük raporları hazırlarken de bunlardan faydalandık. Politika yapım süreçlerimizde geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler bize önemli kolaylıklar sağlayacak" diye konuştu.

"Eğitimlerden 3 binden fazla genç faydalandı"

İşletmelerin ihracat potansiyelini artırmak için "Yeni Pazar Analizi" ve "Ürün Uzayı Analizi" raporları hazırladığını da anlatan Varank, "Kırılgan sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin teknik kapasitelerini geliştirmek için de birçok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük. 500'e yakın işletmemiz, dijitalleşme, finansal analiz, finansmana erişim, stratejik planlama ve yenilik gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Proje tamamlandığında bu sayı 1000'e ulaşacak. Ayrıca gençlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya pazarlaması gibi konularda düzenlenen eğitimlerden 3 binden fazla gencin faydalanmasını sağladık" dedi.

"Salgın sürecinde sektörlere destekler devam ediyor"

Salgından en çok turizm ve hizmet sektörlerin olumsuz etkilendiğini ve bu etkileri hafifletmek için kapsamlı destekler sağladıklarını kaydeden Varank, salgın sürecinde 14 milyon kişiye hibe desteği sağlandığını açıkladı. Desteklerden 400 bin firmanın yararlandığını vurgulayan Varank, "Bu süreçte 415 milyon TL tutarında kredi desteği sağladık. 206 milyar tutarında borç ertelendi. 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği bir de hibe destek programını sunmuş olduk. Burada iyileştirmeler yaparak daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açmak için çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarımızın kriz ve doğal afet sonrası yönetim yetkinliklerinin güçlendirilmesi için kapasite geliştirme faaliyetleri yürüttük. Bu kapsamda kalkınma ajansları personeline 8 modülde dayanıklılık eğitimi düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile iş birliğine önem veriyoruz"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro da, Türkiye'ye projede destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Covid-19 salgınına yanıt vermek amacıyla geçen ay Dünya Bankası aracılığıyla KOBİ'lere KOSBEG iş birliğiyle hızlı destek projesi yapmaya karar verdiklerini ve KOBİ'lere finansal destek sağlayacaklarını söyledi. Salgın sürecinde KOBİ'lere ayakta kalmaları için destek sağlama amacında olduklarını da vurgulayan Ikuro, "JICA Türkiye Ofisi olarak söz konusu desteklerin yanında teknik destekler de sağlayacağız. KOBİ'lerin ne tür desteklere ihtiyaç duyduklarını analiz ederek hangi alanlarda destek sağlayacağımıza karar vereceğiz. KOBİ'ler için ağustosta 3 farklı program kapsamında seminerler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlar iş devamlılığı, işin büyütülmesi ve işlerin geliştirilip inovasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi olacak" diye konuştu.

"Türkiye salgın sürecinde ekonomik olarak büyüyecek"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise gerçekleştirilen projenin, Türkiye ile uzun süreli iş birliği çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Özel sektöre ve kırılgan sektörlere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Vinton, "Salgın sürecinde dünyada birçok sektörde iş kayıpları ve sektörel kapanmalar yaşandı ancak bizler insana odaklanmalıyız. Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık çalışmalarının üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları takdire şayandır. Türkiye, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre salgın sürecinde ekonomik büyüme kaydeden sayılı ülkelerden biri olarak görülüyor" dedi.

Toplantının panel kısmında ise ilk olarak Prof. Dr. Andres Rodriquez Pose tarafından 'Covid-19 Sonrasına Yönelik Toparlanma Strateji Belgesi'nin sunumu yapıldı. Ardından makine, tekstil ve lojistik sektöründen temsilciler, pandemi döneminde yaşanan zorluklar ve bu zorlukların aşılmasına yönelik çözüm önerilerini ve beklentilerini dile getirdi. - KASTAMONU

Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mustafa Varank, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: '14 milyon kişiye hibe desteği sağladık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı         
14:36
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı         
14:11
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de hayatını kaybetti         
13:13
Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü         
12:42
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor         
10:03
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar         
09:21
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 14:47:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank: "14 milyon kişiye hibe desteği sağladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement