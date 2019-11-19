Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü...
Son Dakika Güncel Bakan Varank: '17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü... - Son Dakika

Bakan Varank: "17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi Bakan Varank'ın salondakileri selamlaması ve protokolde yerini alması Salonun iç genel planı Salondaki katılımcılar Bakan Varank'ın kürsüye gelmesi Bakan Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi

Bakan Varank'ın salondakileri selamlaması ve protokolde yerini alması

Salonun iç genel planı

Salondaki katılımcılar

Bakan Varank'ın kürsüye gelmesi

Bakan Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (1)

Bakan Varank: 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü...

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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