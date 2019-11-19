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Bakan Varank: "17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız altyapı yatırımları sayesinde güçlü...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi Bakan Varank'ın salondakileri selamlaması ve protokolde yerini alması Salonun iç genel planı Salondaki katılımcılar Bakan Varank'ın kürsüye gelmesi Bakan Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi
Bakan Varank'ın salondakileri selamlaması ve protokolde yerini alması
Salonun iç genel planı
Salondaki katılımcılar
Bakan Varank'ın kürsüye gelmesi
Bakan Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (1)
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