Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
1 saat önce
Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
(Tür: Ankara
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