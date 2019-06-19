Son Dakika Haberleri: Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
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Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı

1 saat önce

Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı(Tür: Ankara)

Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
(Tür: Ankara)
Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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