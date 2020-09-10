Bakan Varank: "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz" - Son Dakika

Bakan Varank: "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz"

Bakan Varank: "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz" Robotaksi Binek Otonom Araçlar Bilişim Vadisi'nde yarıştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılarak...

Bakan Varank: "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz"

Robotaksi Binek Otonom Araçlar Bilişim Vadisi'nde yarıştı

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Yarışlar sırasında yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Varank, "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması dün başladı. Bilim ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yarışların ikinci gününde Bilişim Vadisi'ne gelerek gençlerin heyecanlarına ortak oldu. Yarışlarda Bakan Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti. Piste gelerek yarışlar öncesi gençlerle sohbet eden Varank, öğrencilerin tasarladıkları bir aracın kaportasını imzaladı.

"Otonom geleceğin teknolojisi"

"Yarışlar öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, "Bu çok üst düzey bir yarışma. Basit bir otonom araç yarışması değil. Gençlerimizin burada zorlu bir parkuru bitirmeleri lazım. Burada çeşitli radarlar var, kameralarla kontrol ediliyorlar. Bir algoritma hazırlamaları lazım. TEKNOFFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz, bu da en zorlularından bir tanesi. Bu ileri derece bir yarış. Gençlerimizin bunu yapmalarından memnunuz. Burada bir iki takımımızın parkuru bitirmelerini istiyoruz. Birinciye 75 bin TL para veriyoruz. Ödülümüz var. İnşallah gençler bunu yapsın istiyoruz. Otonom geleceğin teknolojisi. Onun için gençler geleceğin teknolojileri üzerinden şimdiden çalışma yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam oturtabilmiş değiller. Genç yaştaki, daha lise, üniversite çağındaki gençlerin, mühendislerin bununla ilgileniyor olması, algoritma geliştiriyor olması önemli. Tüm yarışmalarımız devam ediyor. Dün roket yarışmalarında bir ilk gerçekleştir. Bir gençlerimiz roketini 20 bin fite çıkarttı" dedi.

"Rektörlerimizin gençlerimize daha çok sahip çıkması lazım"

Gençlere çeşitli destekler sağladıklarını ifade eden Varank, "Biz gençlere ekipman desteği veriyoruz. TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan danışman hocalarımız onlara yardımcı oluyorlar. Araçların hazırlanması, burada iki günlük yarışların yapılması zorlu bir süreç. Biz elimizden ne gelirse, onu vermek için gayret gösteriyoruz. Rektörlerimize bir uyarım oldu. Rektörlerimizin gençlerimize daha çok sahip çıkması lazım. Ben buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında çalışmasını isterim" diye konuştu.

"2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz"

Yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Varank, "TOGG projemiz planlandığı gibi devam ediyor. Biliyorsunuz, fabrikamızın temelini attık. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kamuoyuna belirttiğimiz takvim de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz. Otomobiller halkımız tarafından sevildi. Her gittiğimiz yerde insanlar bize memnuniyetlerini ifade ediyorlar. O proje planlandığı gibi devam ediyor. Otonom özellikleri de olan araçlarımızı 2022'nin sonunda yollarda görebileceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank daha sonra bir süre pistteki yarışmaları takip ettikten sonra, yarışan katılan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Varank: 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz

Mustafa Varank, Türkiye, Bakan, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: '2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz' - Son Dakika

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