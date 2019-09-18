Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların...
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Bakan Varank: "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların...

1 saat önce

Bakan Varank: "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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