Bakan varank, '2023 sanayi ve teknoloji stratejisi'ni açıkladı (2)

YERLİ TÜNEL AÇMA MAKİNESİ, ÜRETİM BANDINDAN İNDİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Organize Bölgesi'nde faaliyet gösteren E-Berk firması tarafından TÜBİTAK desteğiyle üretilen yerli tünel açma makinesinin üretim bandından indirilme törenine katıldı. Tören Bakan Varank'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın adı verilen makine, Ergene Havzası projesinin bitirilmesinde kullanılacak. Yaklaşık 12 bin parçadan oluşan ve 120 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi, günlük ortalama 20 metre kazı performansı sergileyebilecek. 60 metre uzunluğundaki makine, toplamda 2 bin 500 metrelik bir kazı gerçekleştirecek. Tünel açma makinesiyle yaklaşık 30 milyon TL'lik bir iş bitirilmesi hedefleniyor. Yerli makinenin desteğiyle, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen projenin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

'BOLU TÜNELİ, BELKİ 1 YILDA TAMAMLANMIŞ OLACAKTI'

Bakan Varank, bu yatırımların hayata geçmesinde en önemli rolü makine parklarının oynadığını söyledi. Varank, "Köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makineleri bu manada çok önemli. Dünyada bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin hepsi gelişmiş ülkeler. Tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve yüzde 54 yerlilik oranına sahip bu makine, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle hayat buldu. Eğer biz bu makineye yıllar önce sahip olsaydık; açılması 20 yılı aşan Bolu tüneli, belki sadece 1 yıl içinde tamamlanmış olacaktı" dedi.

'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA SOMUT HEDEFLER BELİRLEDİK'

Açıkladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Planı'na değinen Bakan Varank, "Milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladığımız strateji planı, küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım yapmamızı sağlayacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için de; yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında uygulayacağımız politikaları belirledik. Her bir alt politika en ince detayına kadar düşünüldü ve ülke dinamikleri dikkate alınarak tasarlandı. Bu politikalar içinde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı stratejimizin omurgasını oluşturuyor. Bu programla, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkanlarla üretimini amaçladık. İhracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkartmak istiyoruz. Bunun için odak sektörlerde öncelikli ürünleri destekleyecek; Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yöneteceğiz" diye konuştu.

'50 MİLYONU AŞAN PROJELERE TEŞVİK VERECEĞİZ'

Programın bir diğer farklılaştırıcı özelliğinin de alıcı ve üreticiyi buluşturacak olması olduğunu ifade eden Varank, "Bakınız bu yöntem Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Programın finansman boyutunu da planladık. Desteğe hak kazanan yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvikleri de devreye sokacağız. Kamunun alıcı olduğu projelerde, alım garantisi mekanizmasını değerlendirmek istiyoruz, nihai hedef üretimde dışa bağımlılığı azaltıp, cari açığı kalıcı olarak düşürmek. Böylelikle küresel rekabette elimiz daha da güçlenecek. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz. Ürün listesi ve uygulama usul esaslarına ilişkin tebliğ bugün itibarıyla Resmi Gazetede yayımlandı. İnşallah Ekim ayıyla birlikte başvuruları almaya başlayacağız" diye konuştu.

Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,



?