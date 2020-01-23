Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya'daki 3 bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Vizyoner fikirleri dünyayla buluşturmayı ve girişimcilerin finansa daha kolay erişmesini amaçlayan bu Merkezin, pek çok start-up'ın başarısında söz sahibi olacağını düşünüyorum" dedi.



Girişimciliği bir ekosistem olarak ele aldıklarını dile getiren Varank, "2023 Stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik. Fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi başarmış çalışkan girişimcilerimiz var. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. Bugün de 13 farklı girişimci kendilerini anlatmak istiyormuş. Onları da kırmayacağım programdan sonra kalıp onların fikirlerine kulak vereceğim. Biz Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle, bu başarı hikayelerinde, girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz" diye konuştu.



"Girişimcilik ekosistemi daha da güçlendirecek adımlar atacağız"



Önümüzdeki dönemde, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek somut adımlar atacaklarını belirten Varank, "Ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcılar tanıtılacak ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgiler yer alacak. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Girişimlerin başlangıç aşamasından, ölçeklenme aşamasına geçişlerinin daha sıkı takipçisi olacağız. Bu noktada özellikle, küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimleri pozitif ayrıştıracağız. Finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için; melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla 2023 Stratejimize koyduğumuz en az 10 Turcorn, yani bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil" şeklinde konuştu.



"Özel sektör de girişimciliği desteklemeli"



Halihazırda, girişimciliği yüzde 90 oranında kamunun desteklediğine dikkat çeken Varank, "Ancak bu sağlıklı bir durum değil. Özel sektörün de bu alana daha fazla yönelmesi, ilgi göstermesi, risk alması, yatırım yapması lazım. İki yönlü mekanizmayı etkin şekilde işletmeliyiz. Bir taraftan girişimcilerimiz kendilerini daha iyi anlatmalı, yurtiçi ve yurtdışından yatırım çekmeye odaklanmalı. Diğer taraftan özel sektör; girişim sermayedarlığına yönelmeli, keşfedilmemiş potansiyeli ekonomiye kazandırmalı. Melek yatırımcılar ve risk sermayedarları daha fazla ön plana çıkmalı. Biz elbette kamu olarak desteklerimize devam edeceğiz. Fakat, hızlı büyüyen, dinamik, rekabetçi ve gençleri cezbeden yeni iş alanları için özel sektörün piyasaya sunacağı ilave kaldıraç da önemli" açıklamalarında bulundu.



"İç ve dış pazarlardaki boşluklara odaklanan start-up'lar geleceğin kazananları olacak"



Ekonomik görünümün canlanmaya devam ettiğini, yeniden büyüme eğilimine girildiğini, faizler düşüp iç talebin güçlendiğini ve ekonomiye olan güvenin arttığını belirten Varank, "İhracat rakamları yükseliyor, yani dış talep cephesi de kuvvetli. 2020 yılında büyüme çok daha fazla hız kazanacak. Gerek insan kaynağı gerekse Ar-Ge alanında kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde emsal ülkelere göre ciddi avantajlara sahibiz. İşte böyle bir konjonktürde; yeni alanlara yönelen, trendleri belirleyen, iç ve dış pazarlardaki boşluklara odaklanan start-up'lar geleceğin kazananları olacak. Resmi açılışını yaptığımız bu Merkezde; start-up'ları, girişimleri, harekete geçirme, cesaretlendirme ve yönlendirme konusunda oldukça kritik bir fonksiyon üstlenecek" ifadelerini kullandı.



Varank, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin geleceğin Turcorn'larına ev sahipliği yapmasını temenni ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.



Avdagiç: "BTM, İTO'nun bölgesel ve küresel gücüne layık bir merkez haline geldi"



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de, dünyanın artık eski dünya olmadığını vurgulayarak, "Dünyanın geleceğini ve ülkelerin üstünlüğünü, 'bilgi ve bilgiyi teknolojiye dönüştürme, ticari hale getirebilme yeteneği' belirliyor. Buradaki bilgi, aynı zamanda yenilikçi fikirlerdir. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim beyinlerimize sahip çıkmamız, onları geliştirmemiz, önlerini açmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek, yenilikçi fikirlerin endüstriye hızla etki ettiği bir çağda, bizim büyük bir başarı ortaya koymamız sıradışı değildir. İhtiyacımız olan tek şey, sadece daha çok çalışmaktır. Bir de doğru teknoloji ve inovasyon politikaları belirlemektir. Türkiye'nin otomobilinde ülkemiz ve hükümetimiz bu yönde başarılı bir örnek vermiştir. Hükümet bu konuda gerekeni yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, açıkladığı strateji belgesi ve ortaya koyduğu politika ve uygulamalarla girişimcinin önünü açıyor. Biz de özel sektörün en büyük meslek örgütü olarak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile, bu konuda, üzerimize düşeni yapıyoruz. Allah şükürler olsun ki, emeklerimizin karşılığını aldık. Gayretlerimizin neticesinde BTM, İstanbul Ticaret Odası'nın bölgesel ve küresel gücüne layık bir merkez haline geldi" dedi. - İSTANBUL