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Bakan Varank: "27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz" - Son Dakika

Bakan Varank: "27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz"

09.06.2021 12:47

Bakan Varank: "27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacını güden Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni daha önce 30 ilde kurduklarını hatırlatarak, "Şimdi ise 27 ilimizde 36 yeni...

Bakan Varank: "27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacını güden Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni daha önce 30 ilde kurduklarını hatırlatarak, "Şimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATO Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Burs ve araştırmacı programlarımızla, TEKNOFEST gibi organizasyonlarla, Deneyap Türkiye gibi projelerimizle her yaştan insanımıza yatırım yapıyoruz. Bu noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4. sınıftan 9. sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık" dedi.

Bakan Varank konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Şimdi ise 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 4 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları çağrısında bulunuyorum."

Bakan Varank'ın açıkladığı 27 il şöyle; Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, iki farklı yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, farklı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlere Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler veriliyor. Bu 3 yıllık bu süreçte gençlerin; temel teknoloji yetkinlikleri, özel ilgi alanları ve proje üretme kabiliyetleri konusunda gelişme göstermeleri bekleniyor.

Ortaokul seviyesi için 4 ve 5. sınıflar, lise seviyesi için de 8, 9 ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabilecek. Başvuruların 4 Temmuz'da tamamlanmasının ardından 2-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında sınavlar gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan gençler, www.deneyap.turkiye.org adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz
Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz
Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz
Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz
Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz
Bakan Varank: 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Varank, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: '27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz' - Son Dakika


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