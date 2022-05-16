Bakan Varank, 4 ayrı ilde gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin takvimini duyurdu - Son Dakika

Bakan Varank, 4 ayrı ilde gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin takvimini duyurdu

ANKARA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilki, Diyarbakır'da 9-12 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ilişkin, "Gençlerin aileleriyle 3 gece boyunca yıldızları, ayı, gezegenleri izlediği etkinliği sadece Antalya'da düzenliyorduk bu sene Diyarbakır, Van ve Erzurum dahil olmak üzere farklı şehirlerimizde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binası konferans salonunda, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençlerin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla 16-18 Mayıs arasında düzenlenen "Gençlik Bilişim Festivali" başladı.

Festivalde, ülkenin önde gelen bilişim projelerinin tanıtılması, bilişim yarışmaları ve etkinlikleri ile gençlere, geleceğe yönelik bilişim vizyonunun kazandırılması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin önde gelen ve ses getiren bilişim projelerine sahip kamu kuruluşları ile özel sektör temsilcileri projelerini gençlere tanıtacak. Gençler, festivalin yanı sıra Örnek Stadı'nda kurulacak bilişim stantlarında 18 kamu kurumu, 17 kuruluş, 4 üniversite, 19 firmanın bilişim çalışmalarını daha yakından tanıyacak. Ayrıca gençler, statta kurulan 15 spor standında ise sportif etkinlik ve yarışmalara katılabilecek.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gençlere dönük politika, proje ve uygulamaları olan bakanlıklardan biri olduğunu belirterek, gençlerin ilkokuldan üniversite sonrası çalışmalarına kadar her alanda yanlarında olduklarını vurguladı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle her yıl Antalya'da yapılan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 4 ayrı ilde yapacaklarını belirten Varank, "Gençlerin aileleriyle 3 gece boyunca yıldızları, ayı, gezegenleri izlediği etkinliği sadece Antalya'da düzenliyorduk bu sene Diyarbakır, Van ve Erzurum dahil olmak üzere farklı şehirlerimizde düzenleyeceğiz. Gençlerle beraber geceleri uzayı izleyeceğiz. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu seneki etkinlikleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Etkinliklerin ilki, Diyarbakır'da 9-12 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.