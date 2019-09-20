Bakan varank 4. yurt dışındaki türk bilim insanları kurultayına katıldı

Teknofest'in 4'üncü gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile düzenlediği Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Kurultaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bilim insanlari ile sohbet eden Varank, konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.

LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI

Konuşmasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından söz eden Varank,"Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. Sonuçta 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Desteğe hak kazananların yüzde 85'i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar pratik Ar-ge projelerinde önemli roller üstlenecek. Ayrıca gençlerimiz için de rol model olacak" diye konuştu.

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bugün burada tekrar açıklamak istiyorum diyen Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye'de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim eko-sistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurt içinde de çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilke defa devreye aldığımız bir diğer uygulama da Sanayi Doktora programımız. Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz" şeklinde konuştu.

33 ÜNİVERSİTENİN 77 FİRMAYLA YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ DESTEKLENECEK

Bu sene 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda Programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiç bir engel yok. Doktora öğrencilerimiz, bir süreliğine sizlerin görev yaptığı üniversite ya da araştırma merkezlerini ziyaret edebilirler. Uluslararası araştırma merkezleriyle de bu manada işbirlikleri yapılabilir. Bu açıdan eşleştirme programları yapıp, ortak projeleri beraber geliştirebiliriz" dedi.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLUN"

Bakanlık olarak araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız diyen Varank, "Sizler bilim diasporasının elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesini hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Size aslında bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik işbirlikleri sürekli canlı tutulacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu yol haritaları çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

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-Varank'ın konuşması

-Varank'ın katılımcılar ile fotoğraf çektirmesi

-Dinleyici detayları

-Varank'ın Katılımcılar ile sohbet etmesi

-Genel ve detay



- İstanbul