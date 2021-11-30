Bakan Varank, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladıklarını, bilim insanlarının, 3 bilim ve 14 teşvik ödülü alacağını bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuşan Varank, yarın Dünya Antarktika Günü olduğunu, bu kapsamda TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek 2. Kutup Şenliği'nde yapılan çalışmaları toplumla buluşturacaklarını söyledi.

Bütün okulları, öğrencileri ve aileleri yarın TÜBİTAK Gebze kampüsüne beklediğini dile getiren Varank, "Gelin bilimle dolu dolu bir günü yarın bizimle beraber yaşayın. Tabii, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) sadece TÜBİTAK ve üniversiteler ile değil, Türkiye'deki diğer birçok kurum ve kuruluşla da iş birliklerini artırıyor. Uzay araştırmaları alanında Türkiye Uzay Ajansı ile deniz araştırmaları konusunda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, ASELSAN, HAVELSAN gibi ülkemizin nadide kurumları da KARE ile iş birliğiyle kutup araştırmaları yapıyor. Bunların yanında uluslararası iş birliklerimiz de her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, 17 Kasım'da İspanya ile imzaladıkları mutabakat zaptının uluslararası iş birliklerinin en yeni adımlarından biri olduğunu aktararak, çalıştayda bulunan İspanyol bilim insanı Dr. Josabel Belliure'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin aktif rol aldığı uluslararası kuruluş ve birliklerden temsilcilerin de çevrim içi sunumlarıyla çalıştayda yer alacağını anlatan Varank, tüm bu çalışmaların yanında değerli araştırmacıların proje ve faaliyetlerine de önemli destekler sağlandığını kaydetti.

"Kutup Araştırmaları Enstitümüz 30 projenin tamamlanması için teknik destek sağladı"

Varank, bu alandaki 30 projeye, TÜBİTAK ARDEB çağrıları kapsamında bugüne kadar 6 milyon liranın üzerinde kaynak aktardıklarına işaret ederek, "Kutup Araştırmaları Enstitümüz de 30 farklı projenin tamamlanması için teknik destek sağladı. Bu projeler sayesinde Türk bilim insanları tarafından 80 bilimsel yayın ve 30'u lisansüstü olmak üzere 50'nin üzerinde tez çalışması yapıldı. Bu desteklerimiz neticesinde ülkemizin kutuplar konusundaki yayın sayılarında gözlemlenen artış bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 1977 yılından 2017 yılına kadar 176 olan yayın sayımıza sadece son 5 yılda yaklaşık 90 yayın daha eklendi ve toplam sayı 260'a ulaştı. Ülkemizdeki bilim, Ar-Ge ve yenilik ekosistemine desteklerimiz elbette sadece kutup araştırmalarından ibaret değil. Kurduğumuz bilim merkezleriyle, düzenlediğimiz fuar ve yarışmalarla, sağladığımız burslarla, oluşturduğumuz yenilikçi programlarla her zaman akademinin yanındayız." diye konuştu.

Bakan Varank, bu alanda yürüttükleri önemli bir çalışmanın neticelerini de paylaşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bu kapsamda, 3 bilim ödülü ve 14 teşvik ödülü alacak bilim insanlarımızı sizlere ilan etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu yıl, Prof. Dr. Jale Yanık temel bilimler alanında, Prof. Dr. İdil Arslan Alaton ve Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de mühendislik bilimleri alanında bilim ödülü almaya hak kazandılar. Teşvik ödülü kategorisinde ise Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Selim Hanay ve Prof. Dr. Murat Kurudirek temel bilimler alanında, Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Yerci, Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin, Doç. Dr. Bekir Akgöz, Prof. Dr. Elif Sertel ve Doktor Arif Engin Çetin mühendislik bilimleri alanında, Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar ve Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ sağlık bilimleri alanında, Doç. Dr. Muhammed Talha Çiçek, Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük, Prof. Dr. Burcu Özcan, Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı ve Doç. Dr. Recep Ulucak da sosyal bilimler alanında ödül almaya hak kazandı. Hocalarımız 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerini bizzat sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacak. Şimdiden ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum."

Varank, her yıl düzenlenen Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nın 6'ncısına Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını belirterek, gelecek yıl TEKNOFEST'i de Karadeniz'de Samsun merkezli düzenleyeceklerini, TEKNOFEST ile başlayacak Karadeniz rüzgarının, çalıştayla devam edeceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)