Bakan Varank:  1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da en yüksek lige yükseldik - Son Dakika
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Bakan Varank:  1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da en yüksek lige yükseldik

14.06.2022 10:51
Bakan Varank:  1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da en yüksek lige yükseldik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021'de 300'den fazla girişimimiz toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021'de 300'den fazla girişimimiz toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2022'de de bu trendin artarak sürdüğünü görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde, toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde olduğu en yüksek lige yükseldik" dedi.

Bakan Varank, 'Unicorn Çağı' temasıyla çevrimiçi başlayan '6'ncı Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin özel oturumu için video mesaj gönderdi. Varank, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin 'unicorn' terimine yabancı olduğunu ifade ederek, 2019'da açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde 2023 yılına kadar en az 10 unicorn çıkarma hedefi konulduğunu anımsattı. Bugüne kadar Türkiye'den 6 unicorn çıktığını dile getiren Varank, "Bunların iki tanesi decacorn seviyesine yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bu durum elbette hem yurt içinde hem de yurt dışında girişim ekosistemimizin potansiyeliyle ilgili büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdılar. 2021'de 300'den fazla girişimimiz toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2022'de de bu trendin artarak sürdüğünü görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde, toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde olduğu en yüksek lige yükseldik" dedi.

10 TURCORN ÇIKARMA HEDEFİBakan Varank, ekosistemin tüm paydaşlarını tebrik ederek, kısa sürede kaydedilen gelişmeler nedeniyle 2023'e kadar 10 turcorn çıkarma hedefinin ulaşılması zor bir hedef olmadığını bildirdi. Küçük bir 'start-up'ın, kısa sürede büyüyerek en köklü sanayi firmalarının onlarca yılda ulaştığı seviyelere gelebildiğine işaret eden Bakan Varank, bu firmaların oluşturduğu katma değer ve istihdamla ekonominin itici gücü olabildiklerini ve ürettikleri yenilikçi ürün ve hizmetlerin birçok sektörün teknolojik dönüşümüne büyük katkı sağladığını kaydetti. Bakan Varank, bu nedenle yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ettiklerine dikkati çekerek, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarını anımsattı.'GİRİŞİMCİLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURUYORUZ'Bakan Varank, finansmana erişimin girişimcilerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler banka kredilerinden yeterince faydalanamıyor. Bu noktada, girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati bir önem taşıyor. Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz" diye konuştu.  Türkiye'nin üretim, istihdam, ihracat ve yatırım konularında çok büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Bakan Varank, küresel piyasada adından söz ettirecek cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank:  1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da en yüksek lige yükseldik - Son Dakika

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