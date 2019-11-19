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Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı
6 saat önce
Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye AB'nin araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyor"
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
"Türkiye AB'nin araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyor"
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