Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı
Son Dakika Politika Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı

6 saat önce

Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye AB'nin araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyor"

Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Türkiye AB'nin araştırma ve inovasyon çerçeve programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyor"

Bakan Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri ödül törenine katıldı

Mustafa Varank, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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