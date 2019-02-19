Bakan Varank'a Şalgam Suyu İkram Edildi
1 saat önce
Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Adana'da esnafı ziyaret etti ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da esnafı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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