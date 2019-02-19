Son Dakika Haberleri: Bakan Varank'a Şalgam Suyu İkram Edildi

Bakan Varank'a Şalgam Suyu İkram Edildi

1 saat önce

Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Adana'da esnafı ziyaret etti ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da esnafı ziyaret etti.

Bakan Varank'a Şalgam Suyu İkram Edildi, System.String[]
Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Adana'da esnafı ziyaret etti

ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da esnafı ziyaret etti. Bakan Varank'a şalgam suyu ikram edildi.
Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, Orhan Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir'in de katıldığı esnaf ziyaretinde Bakan Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri için oy istedi.
Bakan Varank'a şalgam suyu da ikram edildi. Bakan Varank burada basın mensuplarına mayalı ekmek ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Adana, Politika
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