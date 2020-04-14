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Bakan Varank: "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim...
15 dakika önce
Bakan Varank: "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız."
Bakan Varank: "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız."
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:18 Kaynak: AA
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