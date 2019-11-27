Bakan varank açıkladı... teknoyatırım destek programı yeniden düzenlendi

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,

"Bugün itibarıyla çağrımızı açtık. Bu programımız da sürekli açık olacak. Yani girişimcilerimizin ihtiyaç duymaları halinde programa her zaman başvurabilecekler"

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İSTANBUL, (DHA) -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı. Zirvede girişimciler için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nın yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Zirvenin açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Varank, girişimciler için yapılan destek çalışmalarını anlattı. Zirvenin önemine değinen Varank, "Girişimcilik ruhunun yaygınlaşmasını amaçlayan bu zirve aslında tüm paydaşları bir araya getirip oldukça isabetli bir işe imza atıyor. Çünkü girişimcilik ve inovasyon, ekosistemimizin gücü kalkınma hızımızı da doğrudan belirliyor. Biz bu noktadan hareketle girişimciliği 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel politika bileşenlerinden bir tanesi olarak belirledik" şeklinde konuştu.

"146 GİRİŞİMCİMİZ 24 MİLYON LİRALIK DESTEKLERİMİZDEN FAYDALANDI"

Bakan Varank, "İnovasyonun önemini kavramış firmalarımızın yenilik yapma iştahı elbette mühim. Fakat bu başarı hikayelerinde bizim onlara sunduğumuz desteklerin yeri yadsınamaz. Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini ve ekosistemdeki aktörleri çok çeşitli mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Bu sene 146 girişimcimiz 24 milyon liralık desteklerimizden faydalandı. Teknoloji tabanlı girişimlere sermaye desteği sunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte programı hayata geçirdik. Bu kapsamda 5 yeni girişim sermayesi fonu, teknoloji girişimleri için 1 milyar liralık kaynağı oluşturacak. Bu fon startup'ların Ar-Ge sonucunda geliştirdikleri ürünü ticarileştirmek amacıyla yatırımlar yapacak" diye konuştu.

"1 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERDİK"

Bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle devam etti: "Gittikçe artan talep karşısında girişimcilik eğitimlerimizi elektronik ortama taşıdık ve e-akademi'yi hayata geçirdik. İnternetten verdiğimiz bu eğitimlere e-devlet şifresi olan herkes katılabiliyor. Eğitime katılan vatandaşlarımız KOSGEB'in yeni girişimci programına da başvurabiliyor. Biz bu programla hem geleneksel hem de yenilikçi sektördeki girişimcilerimizi destekliyoruz. Girişimcilerimizin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla 'Kobi - Finansman Destek Programı'nı başlattık. Böylece KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlanan startup'larımız 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programından faydalanabiliyor"

TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknoyatırım destek programını yeniden düzenledik. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında pilot sektör olarak makinede çağrılara çıkmıştık. Ar-Ge ve yatırım bütçesi 10 milyon lirayı aşan projelerin başvurularını o çağrımızla almaya başladık. Şimdi bu program kapsamında belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik, daha küçük ölçekli yani 10 milyon liranın altındaki yatırım projeleri de KOSGEB teknoyatırımla kabul edeceğiz. Bugün itibarıyla çağrımızı açtık. Bu programımız da sürekli açık olacak. Yani girişimcilerimizin ihtiyaç duymaları halinde programa her zaman başvurabilecekler. Böylece Ar-Ge'si tamamlanmış işlerin yatırımlarını çok kolay bir şekilde hayata geçirme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

"Ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor" diyen Bakan Varank, "Bu maksatla melek yatırımcı sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Ülkemizde melek yatırımcılar var. Ancak sayıları gerçekten çok az. Bu alana aktardıkları fonlar da yeterli değil. Bu alanı gerçekten geliştirmek ve teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.