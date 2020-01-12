Bakan Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin, gölgesinde mazlumların ve mağdurların dinlenebildiği, dünyadaki yegane parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz o çınarın gölgesini ne kadar büyütebilirsek o kadar güçlü hale geleceğiz." dedi.

Bakan Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, partililerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Gümüşhane'de bugün gerçekleştirilen toplantı, açılış ve ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de 17 senedir taş üstüne taş koymanın derdinde olan bir iktidar olduklarını ifade eden Varank, "Tüm Türkiye'de ekonomiyi nereden nereye getirdiğimizi sizler gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi çevre yolundan geçtik, Zigana tünellerindeki inşaatları ziyaret ettik. İnsanın gurur duymaması elde değil, çevre yoluna baktığınızda, şehrin etrafını güzelleştiren yatırımlara baktığınızda gerek yerel yönetimlerle AK Parti belediyeciliği ile gerek merkezi hükümetle Gümüşhane'mize neler kazandırdığımıza baktığımızda bizler gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Varank, bunları yaparken arkalarındaki en önemli gücün, vatandaş ve parti teşkilatı olduğunu vurgulayarak "Teşkilatlarımız bizim arkamızda ne kadar sağlam durursa, teşkilatlarımız bizim yaptığımız faaliyetleri ne kadar güzel anlatırsa o kadar güçlü bir şekilde yolumuza devam edebiliyoruz. Bazen teşkilatlarımızda şu soruyu soranlar olabiliyor, 'Biz nüfus olarak küçük bir şehiriz, bizim hangi katkımız acaba Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı icraatlara destek verebilir?' Ama emin olunuz değerli kardeşlerim, sizin Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmanız bile ona verebileceğiniz en önemli desteklerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası gelişmelere değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası gelişmeleri hepiniz takip ediyorsunuz, biz kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Etrafımızın nasıl düşmanlarla çevrili olduğunu sizler görüyorsunuz. Özellikle Kuzey Suriye'de kurulmaya çalışılan tuzakların sizler farkındasınız. Akdeniz'de nasıl çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almak için özellikle Batılı devletlerin tuzaklar kurduklarını sizler görüyorsunuz ama biz bunlarla mücadele ederken bizim en önemli gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun liderliği. Onun uluslararası arenada sadece memleketimizin çıkarlarını koruyacak şekilde hiçbir şeyden korkmadan siyasetini uygulaması, politikalarını uygulaması bizim için çok değerli ve onun arkasındaki en büyük güç de siz değerli teşkilatımız."

Varank, Gümüşhane teşkilatının bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük destekler verdiğine işaret ederek, "Yine söyleyeceğim, belki nüfus olarak küçük bir şehirden, Gümüşhane'den bahsediyoruz ama emin olun Gümüşhane'nin özgül ağırlığı çok fazla. Siz her zaman bizim yanımızda durdunuz, seçimlerde rekorlar kırdınız ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Gümüşhane'den bahsedildiğinde nasıl mutlu olduğunu, buradaki teşkilatımızdan nasıl memnun olduğunu gayet iyi biliyorum. Bundan sonra da eminiz sizler bizim yanımızda yürümeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Biz koca bir aile olduğumuza inanıyoruz"

AK Parti'nin, gölgesinde mazlumların ve mağdurların dinlenebildiği, dünyadaki yegane parti olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz o çınarın gölgesini ne kadar büyütebilirsek o kadar güçlü hale geleceğiz. Önümüzdeki dönemde bir kongre süreci var. Bildiğiniz gibi biz kendi muhasebesini yapabilen bir partiyiz, biz seçimde kazansak da istemediğimiz bir netice alsak da masanın başına oturup kendi muhasebesini yapan, kendini güncelleyebilen bir partiyiz. Onun için önümüzdeki dönemdeki kongre sürecini bir fırsat olarak göreceğiz. Teşkilatlarımıza yeni isimleri katacağız, taze isimleri katacağız. Teşkilatlarımızda bir bayrak yarışı anlayışı ile belki bazı arkadaşlarımız görevlerini diğerlerine devretmek durumunda kalabilecek ama biz asla küsmeyeceğiz, biz koca bir aile olduğumuza inanıyoruz. Yine bu taze kanla beraber inşallah 2023 ve 2024 seçimlerine çok daha hızlı bir şekilde çalışacağız, partimizin yaptıklarını, hükümetimizin yaptıklarını vatandaşımıza daha iyi bir şekilde anlatacağız, daha fazla sokakta bulunacağız, sokağa çıktığımızda vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza selam vermekten, güler yüz göstermekten erinmeyeceğiz."

"Bizim davamız Türkiye'ye hizmet etme davasıdır ve bu davanın yolu da bellidir"

Bakan Varank, "Siyaset karşındakini ikna ile yapılır, biz de en güzel örnek olduğumuzu karşımızdakine göstereceğiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Zaten Gümüşhane teşkilatı bu manada örnek teşkilatlardan bir tanesi ama dediğim gibi bizim bu çınarı daha da büyütmemiz lazım. Eğer mikroskopla birtakım işlere bakarsanız, kusur bulamayacağınız hiçbir iş olmaz. Biz burada nefis mücadelesi vermiyoruz, bizim davamız Recep Tayyip Erdoğan'ın davası ama biz o davaya sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olduğu için gönül vermedik, onun davası aynı zamanda Türkiye'nin davası. Bizim derdimiz Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirmek, memleketimizin refahını artırırken bütün dünyadaki emin olun mazlum ve mağdurların da sorunlarını gidermek. Onun için biz meselelere mikroskopla bakmayacağız, şahsi olarak kızdığımız işler olabilir, beğenmediğimiz işler olabilir, hepimiz insanız, hepimizin bir kusuru var."

Olaylara, asla "Ben varsam bu dava var, bu teşkilat var, bu işler var, ben yoksam bu dava yok" şeklinde bakılmaması gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, "O anlayışta olan insanları hepiniz biliyorsunuz, benlik davasında olanları, egolarının peşinden gidenleri, koltuk verdiğinizde yanında duranları ama koltuk vermediğinizde, görev vermediğinizde sizden uzaklaşıp sizi en ağır şekilde eleştirenleri sizler de görüyorsunuz, partimizde en önemli görevlere gelmiş bu şekilde insanlar da olabilir ama biz onlara diyoruz ki 'Bizim davamız benlik davası değildir, bizim davamız Türkiye'ye hizmet etme davasıdır ve bu davanın yolu da bellidir.' Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ilelebet inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz ve en büyük başarıları da memleketimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Varank, önlerindeki süreçte teşkilatları daha da güçlendirmek için gayret göstermeleri gerektiğine işaret ederek "İnşallah burada da Bayburt'ta da bir tazelenmeyle birlikte teşkilatlarımıza yeni bir canlılık getireceğiz ve 2023-2024 seçimlerine çok daha iyi bir şekilde gideceğiz, bu süreci yöneteceğiz." dedi.