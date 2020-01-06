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Bakan Varank: "(Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz.
6 saat önce
Bakan Varank: "(Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Bakan Varank: "(Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz. 2035 yılına kadar 30 bin araç için, bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik."
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