Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü
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Bakan Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü

1 saat önce

Bakan Altmaier'in Bakan Varank'ı karşılaması BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.

Bakan Altmaier'in Bakan Varank'ı karşılaması BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27 Kaynak: AA
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