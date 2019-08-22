Bakan Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü
1 saat önce
Bakan Altmaier'in Bakan Varank'ı karşılaması BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27 Kaynak: AA
Bakan Altmaier'in Bakan Varank'ı karşılaması BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.
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