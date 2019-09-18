Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını...
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Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını...

1 saat önce

Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız."

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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