Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını...
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Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız."
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