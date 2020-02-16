Bakan Varank: "Ar-Ge yatırımlarında ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Varank: 'Ar-Ge yatırımlarında ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak... - Son Dakika

Bakan Varank: "Ar-Ge yatırımlarında ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz" dedi.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz" dedi.


Pendik'de Teknopark- İstanbul 2. etabın açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayii başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanındaki kritik çalışmalarıyla bizleri gururlandıran Teknopark İstanbul'un ikinci etabının resmi açılış töreni için bir araya geldik. Özgün fikirleri olan, Ar-Ge'sini yapan ve inovatif ürünü piyasaya sunan yenilikçi girişimler, bu dönemin kazananları olmaya başladı. Artık başarmak için teknolojiyi sadece kullanmanız yetmiyor, teknolojiyi üretmeniz de gerekiyor. Teknolojiyi üretmek içinse iyi işleyen bir yenilik ekosistemi şart. İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde güçlü bir ekosistem inşa ettik" dedi.


"2023 yılına kadar hedefler koyduk"


Bakan Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de bu alanda kendimize hedefler koyduk. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. Yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bunları yapacak yenilikçiliğe odaklanmış, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere unicorn deniliyor. Dünyada 400'ün üzerinde böyle şirket var, ama içlerinde Türkiye'den bir firma yok. Türkiye'den de bu tip özgün, yenilikçi, fark oluşturan şirketlerin çıkması gerekiyor. Biz ülkemizden çıkacak böyle şirketlere bir isim de verdik; turcorn. 2023'e kadar en az 10 turcorn hedefimiz var. İşte teknoparklar, bahsettiğim tüm bu hedefleri gerçekleştirmede kritik bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.


"Türkiye inovasyonun merkezi olacak"


Firmaların Türkiyeyi seçmesinde coğrafi konumu ve güçlü sanayisi olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Küresel şirketler, inovatif faaliyetlerini ülkemizde açacakları merkezlerde yürütsün, geliştirdiğimiz altyapılardan en iyi şekilde faydalansın. Nitekim bugün Alman BASF firmasının inovasyon merkezini de bu yerleşkede açmış oluyoruz. Ülkemizde 52 yıldır 6 farklı üretim tesisiyle faaliyet gösteren bu şirket, buradaki inovasyon merkezinde tarım, otomotiv, kişisel bakım, gıda çözümleri ve boya hammaddeleri gibi alanlarda farklı laboratuvarlar kuracak. Bölgedeki üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalışacak. Elbette canlı iç pazarımız, coğrafi avantajlarımız, güçlü sanayimiz ve yine sanayimizdeki ürün çeşitliliği, firmanın bu kararı almasında etkili oldu. İşte bunun gibi örnekler, Türkiye'nin inovasyonda da çekim merkezi olma hedefini daha da perçinleyecek" diye konuştu.


Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL

Mustafa Varank, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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