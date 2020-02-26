Bakan Varank: "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay...

6 saat önce

Bakan Varank: "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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