Bakan Varank: " Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"

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Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf sağlandı

Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı