Bakan Varank: "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."
29.01.2021 12:25
Bakan Varank: "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."
Bakan Varank: "Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: 'Aralıkta 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık.' - Son Dakika Ekonomi
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