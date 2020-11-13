Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk - Son Dakika

Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk

Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke oldukSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldiğini belirterek, "Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldiğini belirterek, "Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi. ANKARA, -



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