Bakan Varank: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen sene İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nın 16- 23 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapılacağını açıkladı.

TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, EXPO 2016 Şakayık Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, siyasiler ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

174 öğrencinin madalya almaya hak kazandığı törende konuşan Bakan Varank, "Kazandığınız madalya altın olmuş, gümüş olmuş, bronz olmuş önemli değil. Bizim değer verdiğimiz kıstas hiçbir zaman bunlar olmadı. Bizim burada değerli gördüğümüz esas nokta, sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir" dedi.Bir ülkenin tam bağımsızlığının bilim ve teknolojideki bağımsızlığı ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu bağlamda sizlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik ülkemizin güçlü yarınlarında önemli bir rol oynuyor. Ülkemizin dünya arenasında elinin güçlü olmasını sağlıyor. İşte bu yüzden biz her zaman diyoruz ki; bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin, girişimciliğin peşinden koşan her bir birey başımızın tacıdır. Daha ilkokuldan itibaren hem teorik hem de uygulama anlamında çocuklarımızı bilim ve teknolojiye çok erken yaşlardan itibaren ısındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Gençlerin ülkenin geleceğine ve inovasyon ekosistemine sağlayacakları katkıların heyecanlandırdığını dile getiren Bakan Varank, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl kız öğrencilerin bilgisayara olan ilgilerini artırmak amacıyla İsviçre'nin ev sahipliğinde ilk kez Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. İnşallah 16-23 Ekim 2022 tarihleri arasında bu olimpiyatın ikincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Antalya markası bu alanda da ülkemizi gururlandıracak. Şimdiden bu olimpiyatta ülkemizi temsil edecek kızlarımıza başarılar diliyorum. Buradan Antalya'ya da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu olimpiyat Antalya'da düzenlenecekse en fazla katılımın Antalya'dan olması gerekir. İnşallah Antalya'daki kızlarımızı bu olimpiyatlarda birinci olarak görmek istiyoruz. Antalya'yı en iyi şekilde kızlar temsil edecek ve bu olimpiyatlarda birinci olalım."'ÜLKEMİZ İÇİN BU KONULARDA OLMALIYIZ'Bilime geçmişten daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise "Geleceğin bu zor konularını, karmaşık ve girişken konularında biz ülkemiz için, insanlık için bu konularda varız demek için bu sürecin içerisinde olmalıyız. 2021 yılında uluslararası dereceye giren öğrencilerimiz 33 madalya aldı. Bunlar gerçekten heyecan verici" dedi.

Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan öğretmenler ve öğrencilere plaketlerini takdim etti. Bakan Varank, madalya alan bir öğrenciye ne kadar ödül aldığını sordu, aldığı cevabın ardından TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan ödül parasının yükseltilmesini istedi.