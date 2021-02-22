Bakan Varank: "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin büyümesi artarak devam ediyor"
22.02.2021 18:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.
Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki üretimi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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