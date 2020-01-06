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Bakan Varank: "Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin...
6 saat önce
Bakan Varank: "Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Bakan Varank: " Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldı."
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