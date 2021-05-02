Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? - Son Dakika

Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi?

02.05.2021 17:06

Bakan Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" açıklamasını eleştirdi. Varank, "Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik. Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık. Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, 'Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı. Niye? İyi günlerde tasarruf edeceksiniz ki kötü günler geldiğinde harcayacak paranız olsun. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

"FREN ALİ AMA NEYE?"

Babacan'a eleştirilerini sıralayan Bakan Varank, " Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Sanayiye olmasın sakın?

Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi?
Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? - Son Dakika Ekonomi


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