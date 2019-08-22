Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi
1 saat önce
Türkiye Yapay Zeka Konferansı' kapsamında Almanya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
Türkiye Yapay Zeka Konferansı' kapsamında Almanya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
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-Varank ve Altmaier'in görüşmesi
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