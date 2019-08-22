Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi

50 dakika önce

Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldiAlmanya, (DHA) ' 'Almanya- Türkiye Yapay Zeka Konferansı' kapsamında Almanya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi

Almanya, (DHA) ' 'Almanya- Türkiye Yapay Zeka Konferansı' kapsamında Almanya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Türkiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Bilim insanları, 10 yıl içine ölüp ölmeyeceğinizi tahmin eden kan tahlili geliştirdi Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]