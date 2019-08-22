Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi

Almanya, (DHA) ' 'Almanya- Türkiye Yapay Zeka Konferansı' kapsamında Almanya'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.