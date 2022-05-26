Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı

26.05.2022 18:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesinde, 15 Temmuz şehitleri İlhan Varank ve Erol Olçok adına oditoryumların yer aldığı Türkiye-Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesinde, 15 Temmuz şehitleri İlhan Varank ve Erol Olçok adına oditoryumların yer aldığı Türkiye-Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı'nın ev sahipliğindeki açılışa 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve üniversite senatosundan akademisyenler katıldı.

Bakan Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yaşatılması için karar alan üniversite yönetimine teşekkür etti.

Bugün açılışı yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'ın önemine değinen Varank, "TEKNOFEST Azerbaycan gibi organizasyonlarla biz iki ülkenin kardeşliğini çok daha fazla pekiştireceğiz. Burada elde ettiğimiz kabiliyetlerle gücümüze güç katacağız. Ekonomilerimizi kalkındıracağız." dedi.

Varank, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "bir millet, iki devlet" ilişkisinden bahsederek, "Biz ne zaman dara düşsek, ne zaman birbirimize ihtiyacımız olsa birbirimizin yardımına ilk bizler koştuk. Biz 'bir millet, iki devlet' olmayı dünyaya öğreten en güzel örneğiz. Biz bu birlikteliğimizi sürdürmeğe devam edeceğiz." diye konuştu.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin aldığı pozisyondan bahseden Varank, "15 Temmuz gecesinde de bizim yanımızda ilk kim durdu onu gayet iyi biliyoruz. İlk ses Azerbaycan'dan geldi. Üniversitemizin hem Azerbaycan'daki hem de Türkiye'deki şehitleri hatırlayacak şekilde böyle anlamlı işe imza atmasından dolayı ziyadesiyle memnunum. Biz her zaman uğruna feda edilecek vatanın ne demek olduğunu bilen nesiller yetiştirmek için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevat Olçok da konuşmasında İlhan Varank ve Erol Olçok adına oditoryumların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin Azerbaycan'da da yaşatılmasının değerli ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Bağcı, "Bu vatan, Türkiye ve Azerbaycan şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkan insanlar sayesinde ayaktadır." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babanlı, üniversitedeki oditoryumlara ismi verilen şehitlerin, öğrencilere vatanın nasıl sevilmesi için örnek olacağını söyledi.

Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı
Bakan Varank, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışına katıldı

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Kaynak: AA

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