Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti

27.07.2022 09:22
Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni gezdi. Kitap severlerle sohbet eden Bakan Varank'a Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eşlik etti.

Kütüphanedeki ilçe sakinleriyle sohbet eden Bakan Varank ve Başkan Kartoğlu, sınava hazırlanan öğrencilere başarılar dilerken, ziyaretçilerin kıraathane hakkındaki görüşlerini de aldı.

BAŞKAN KARTOĞLU "BAŞAKŞEHİRLİ" MOBİL UYGULAMASINI ANLATTI

Başkan Kartoğlu, Bakan Varank'a şehrin anahtarı olarak tanımladıkları ve kullanıcı sayısı yüz bine ulaşan "Başakşehirli" uygulamasını da anlattı. Başakşehir Millet Bahçesi'ne kurulan Mobil Etkinlik Alanı'nda birbirinden eğlenceli oyunlar oynayan kullanıcıların, Başakşehirli Mobil Uygulaması üzerinden puan toplayabildiklerini ve topladıkları puanları çeşitli alanlarda harcayabildiklerini söyledi.

Başkan Kartoğlu, öte yandan Bakan Varank'ı teknoloji ve inovasyon merkezi Başkaşehir Living Lab'e davet etti. Bakan Varank da Başakşehir'e yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

115 bin eserin yer aldığı, "Yetkin" ve "Güvenli Kütüphane Hizmeti" sertifikalarına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde bugüne kadar yüz binden fazla ödünç kitap verildi.


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Kaynak: DHA

Yasin Kartoğlu, Mustafa Varank, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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