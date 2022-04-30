Bakan Varank, Batman'da Toplu Açılış ve GAP Projeleri imza törenine katıldı: (1) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler." dedi.

Bakan Varank'ın katılımıyla Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri imza töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, Dicle Kalkınma Ajansının bölgenin kalkınmasının dinamosu olduğunu söyledi.

Batman'ın tarım, gıda ve turizm alanları gelişime çok açık olduğunu, sanayide müthiş bir ivme yakalamış durumda olduğunu ifade eden Varank, Dicle Kalkınma Ajansı ile kuruluşundan bu yana Batman'da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sunan 473 projeye 156 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını belirtti.

"Genç girişimcilere yönelik destek yüzde 125 arttı"

Gençlerin Teknopark'ta fikirlerini ticarileştirmesi gerektiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"İşte bu anlamda gençlerimize vereceğimiz bir bayram müjdesini Batman'dan tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci (BİGG) programını yürütüyoruz. Bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar destek sağlıyorduk. Şimdi, TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz, girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler. Ben bu bayram müjdesinin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu program onlar için adeta biçilmiş kaftan."

KOBİ'lerin projelerine destek 1 milyon 200 bin liraya çıkıyor

Bunun yanında bir müjdelerinin daha olduğunu aktaran Varank, "Diyelim ki bir şirketiniz var ve Ar-Ge yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bakan Varank, "Siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. Malumunuz tüm dünya, pandemi, ardından savaş derken çok ciddi zorluklar yaşıyor. Elbette bu zorlukları Türkiye olarak biz de yaşıyoruz. Bu tür sınamaları ancak birlik, beraberlik, sabır, azim ve kararlılıkla aşabiliriz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)