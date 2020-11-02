Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı - Son Dakika

Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı

02.11.2020 12:22
Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı, System.String[]

Bursa-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Bursa-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

BEBKA tarafından desteklenen İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışı, yeni yatırımların temel atma ve açılış törenleri için Bursa'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank BEBKA hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Varank'ı BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak karşılarken BEBKA Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti.

Genel Sekreter Durak'tan proje ve inşaat hakkında bilgiler alan Bakan Varank, "Binanın sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanarak Bursa Eskişehir Bilecik bölgesine kaliteli ve başarılı hizmetler verilmesini temenni ediyorum" dedi.

Bakan Varank'a binanın fonksiyonları hakkında bilgiler veren BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Bölgemize ayrı bir değer katacak başarılı projelerin hayata geçmesi için gece gündüz demeden çalışacağımız yeni hizmet binamızın bölgemize kazandırılmasında bizlerin her zaman yanında olarak desteklerini esirgemeyen Bakanımız Mustafa Varank'a, Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve diğer Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıl sonunda tamamlanması planlanan binada idari bölümlerin yanı sıra meslek lisesi öğrencileri için inovasyon merkezi, gençler için girişimcilik merkezi ile toplantı ve etkinlik salonları da yer alacak. Binada aynı zamanda Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de hizmet verecek. - BURSA

Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı
Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı
Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı

Mustafa Varank, Eskişehir, Bakan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı - Son Dakika Ekonomi


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