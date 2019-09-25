Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: Beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor
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Bakan Varank: Beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor

59 dakika önce

Çankırı'da 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Bakan Varank: Beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor, System.String[]

Çankırı'da 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" dedi.

Mustafa Varank, Çankırı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:25 
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