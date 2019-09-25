Bakan Varank: Beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor
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Çankırı'da 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor.
Çankırı'da 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:25
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