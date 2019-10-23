Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli'

Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"

1 saat önce

Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"BURSA - Bursa'daki yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belediyelerin yerli üretimi tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"

BURSA - Bursa'daki yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belediyelerin yerli üretimi tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 60'ı yerli üretilen vagonları inceleyen Bakan Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Varank, "Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye'de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şuan da makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunun sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye'de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor" diye konuştu.

Belediyelere çağrıda bulunan Bakan Varank, "Bu vagonlar İstanbul'da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye'deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim" dedi.

Bakan Varank: Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli

Mustafa Varank, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi
Ünlü kalp doktorundan yasaklı çikolata ve çay uyarısı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor Bursa'da çocuklara alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 04:47:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]