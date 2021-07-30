Bakan Varank, Bilecik'e geldi - Son Dakika

Bakan Varank, Bilecik'e geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Varank, ilk olarak Bilecik Osmaneli ilçesindeki İçmeler Sosyal Tesisleri'ne geldi. Bakan Varank'ı burada Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer karşıladı. Bakan Varank burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank buradan Kalkınma Ajansı Açılış Töreni'ne katılarak, Bilecik kent merkezine gelecek. - BİLECİK

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