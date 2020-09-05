Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika

Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını belirterek, "İmzalanacak sözleşmeyle, ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak.

Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (1), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını belirterek, "İmzalanacak sözleşmeyle, ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." dedi.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, katma değerli bir büyümeye giden yolda, yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan Varank, bunun için de piyasaları okumasını bilen inovatif girişimcilerin, özgün fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Erken aşama girişimlerin karşılaştıkları zorluklardan birisinin, işlerine ölçek kazandırma noktasında yaşadıkları sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Çünkü ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorsunuz. Tabi ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara uyum sağlamak gibi aşmanız gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında, bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız, başarı da o kadar çabuk geliyor. Türkiye örneğine baktığımızda, ölçeklenme konusunda en temel eksikliğin finansa erişim olduğunu görüyoruz. Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları kanalıyla girişimciliği çok çeşitli mekanizmalarla teşvik ettiklerini ve TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı sayesinde son 8 senede bin 381 girişim kurulduğunu bildirdi.

-" 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtık"

Bu firmalara verdikleri sermaye desteğiyle, 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtıklarını aktaran Varank, KOSGEB aracılığıyla geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağladıklarını vurguladı.

-"Girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız"

Varank, kuluçka hizmetleri vermek üzere teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını teşvik ettiklerine işaret ederek, "Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında, eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Bu sene, 750 milyon lira sermayeli Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonunu hayata geçirdik. Bölgesel Kalkınma Fonunun yatırım sözleşmesini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile temmuzda imzaladık. Bu fonla, ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri ve girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank, Teknoloji ve İnovasyon Fonunun yatırım sözleşmesi imza çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini ve yıl sonuna kadar bu fonu da aktif hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kamu tarafı olarak, her durumda girişimcilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, daha büyük işlere imza atabilmek için finansa erişimde çeşitliliği artırmak, yeni mekanizmaları hızla devreye almak gerektiğine değindi.

-"2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız"

Varank, bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşmasının şart olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisinin de güçlü entelektüel sermaye olduğunu ifade eden Varank, "Çok cevval gençlerimiz var. Küresel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyuyorlar. En yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle, büyük işlere imza atıyor, küresel çapta ses getiriyorlar. İlk TURCORN'umuzu oyun sektöründe çıkarmış olmamız kesinlikle tesadüf değil. Tabi bununla birlikte, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık." şeklinde konuştu.

"100 milyon liralık bir fon kuruyoruz"

Bakan Varank, TURCORN adaylarını tespit ederek, özel bir program kapsamında büyümelerini teşvik edeceklerini söyledi.

Bugün imzalayacak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım attıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu Fon'a dahil olabilir. Girişimcilik ekosistemine özel sektör katkısını işte bu şekilde artırmak mümkün.Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayri menkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için "kazan-kazan" mantığı işliyor. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz. Günün sonundaysa; hem yatırım yaptığınız şirket, hem siz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkıyor. Kurduğumuz bu Fon; bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet ifade etmek gerekirse, bu Fon sivil teknolojilere odaklanacak. Fondan faydalanmak isteyen şirketler, Yatırım Komitesinin çağrılarını yakından takip etmeliler. Elbette fon kendisi de teknoloji alanında çalışan firmaların taramasını yapacak. Teknoparklar, Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinde belirlediği firmalara davette bulunacak."

(Sürecek)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında         
13:44
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşı, yılbaşı sonrası korona aşımızın piyasada olma ihtimali yüksek         
11:31
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 19:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei