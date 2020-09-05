Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı (4) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını belirterek, "İmzalanacak sözleşmeyle, ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." dedi.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, katma değerli bir büyümeye giden yolda, yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan Varank, bunun için de piyasaları okumasını bilen inovatif girişimcilerin, özgün fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Erken aşama girişimlerin karşılaştıkları zorluklardan birisinin, işlerine ölçek kazandırma noktasında yaşadıkları sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Çünkü ancak belirli bir ölçeğe ulaştıktan sonra rekabetçi olabiliyor ve piyasalara hitap edebiliyorsunuz. Tabi ölçek kazanabilmek için de finansmana erişmek, yatırım almak, yetkin insan kaynağı bulmak ve farklı pazarlara uyum sağlamak gibi aşmanız gereken engeller var. Ölçeklenme aşamasında, bu engelleri ne kadar hızlı aşarsanız, başarı da o kadar çabuk geliyor. Türkiye örneğine baktığımızda, ölçeklenme konusunda en temel eksikliğin finansa erişim olduğunu görüyoruz. Halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları kanalıyla girişimciliği çok çeşitli mekanizmalarla teşvik ettiklerini ve TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı sayesinde son 8 senede bin 381 girişim kurulduğunu bildirdi.

-" 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtık"

Bu firmalara verdikleri sermaye desteğiyle, 243 milyon liralık katma değerli yatırımın önünü açtıklarını aktaran Varank, KOSGEB aracılığıyla geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağladıklarını vurguladı.

-"Girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız"

Varank, kuluçka hizmetleri vermek üzere teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulmasını teşvik ettiklerine işaret ederek, "Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında, eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Bu sene, 750 milyon lira sermayeli Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonunu hayata geçirdik. Bölgesel Kalkınma Fonunun yatırım sözleşmesini Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile temmuzda imzaladık. Bu fonla, ihracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri ve girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini artıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Mustafa Varank, Teknoloji ve İnovasyon Fonunun yatırım sözleşmesi imza çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini ve yıl sonuna kadar bu fonu da aktif hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kamu tarafı olarak, her durumda girişimcilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, daha büyük işlere imza atabilmek için finansa erişimde çeşitliliği artırmak, yeni mekanizmaları hızla devreye almak gerektiğine değindi.

-"2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız"

Varank, bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşmasının şart olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisinin de güçlü entelektüel sermaye olduğunu ifade eden Varank, "Çok cevval gençlerimiz var. Küresel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyuyorlar. En yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle, büyük işlere imza atıyor, küresel çapta ses getiriyorlar. İlk TURCORN'umuzu oyun sektöründe çıkarmış olmamız kesinlikle tesadüf değil. Tabi bununla birlikte, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023'e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık." şeklinde konuştu.

"100 milyon liralık bir fon kuruyoruz"

Bakan Varank, TURCORN adaylarını tespit ederek, özel bir program kapsamında büyümelerini teşvik edeceklerini söyledi.

Bugün imzalayacak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım attıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu Fon'a dahil olabilir. Girişimcilik ekosistemine özel sektör katkısını işte bu şekilde artırmak mümkün.Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayri menkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için "kazan-kazan" mantığı işliyor. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz. Günün sonundaysa; hem yatırım yaptığınız şirket, hem siz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkıyor. Kurduğumuz bu Fon; bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet ifade etmek gerekirse, bu Fon sivil teknolojilere odaklanacak. Fondan faydalanmak isteyen şirketler, Yatırım Komitesinin çağrılarını yakından takip etmeliler. Elbette fon kendisi de teknoloji alanında çalışan firmaların taramasını yapacak. Teknoparklar, Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinde belirlediği firmalara davette bulunacak."