Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bir tasarım kümelenmesi kurduklarını belirterek, "Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız.

Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (2), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bir tasarım kümelenmesi kurduklarını belirterek, "Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz." dedi.

Kocaeli'de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, kurulan fonla Bilişim Vadisi'nin de gücüne güç katacağını söyledi.

Varank, Bilişim Vadisi'ni teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü, ticarileştiği ve dünyaya açıldığı bir "mega teknoloji koridoru" olarak geliştirdiklerini vurguladı.

Bu yerleşkenin, milli teknoloji hamlelerinin yarınlarına, çığır açıcı özgün teknolojilere ev sahipliği yapacağını dile getiren Varank, kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum iş birliğinin en somut ürünlerinin burada hayat bulacağını belirtti.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde şu an 128 firma ve binin üzerinde çalışan bulunduğunu kaydederek, bu firmaların otomotiv elektroniği, raylı sistemler, elektronik izleme sistemleri, oyun ve animasyon, siber güvenlik, sanal gerçeklik ve görüntü işleme gibi alanlarında çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

-" TOGG'un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisine çok yoğun bir talep artışı oldu"

Türkiye'nin otomobilinin Ar-Ge'sinin de burada yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"TOGG'un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisine çok yoğun bir talep artışı oldu, firma başvuruları yüzde 50 arttı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri, vadiyi bir cazibe merkezi olarak görmeye başladı. Tabi biz sadece bunlarla yetinmek niyetinde değiliz, vadinin geleceği için vizyoner işlere imza atmaya devam edeceğiz. Akıllı şehirler kapsamında Esenlerde pilot bir proje başlattık. Bilişim Vadisi de bu projenin paydaşlarından birisi. Bu kapsamda vadiye, akıllı şehir alanındaki çalışmaları desteklemek üzere mobiliteyi önceleyen bir kuluçka merkezi kuruyoruz. Merkezin inşaatı önümüzdeki ay bitecek. Böylece akıllı şehir çözümlerine odaklanan start-up'lar için fiziki bir uygulama merkezi imkanı sağlayacağız. Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, tıpkı Pininfarina gibi multi-disipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Otomotivden mimariye, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri sanayiyle buluşturacağız."

-"Bir yazılım okulu açıyoruz"

Bakan Mustafa Varank, iş geliştirme merkezinde, yeni mezun tasarımcılara işlerini olgunlaştırana kadar ev sahipliği yapacaklarını belirterek, prototip üretim atölyesinin, yediden yetmişe fikri olan herkese kapılarını açacağını kaydetti.

Atölyeye gelenlerin, 3 boyutlu yazıcılar gibi yeni teknolojilerle üretim yapma ve atölye eğitimlerine katılarak yeni teknolojileri öğrenme imkanına sahip olacağına işaret eden Varank, "Bilişim Vadisi'nde ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa, inşallah önümüzdeki sene şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Bu okulda öğretmen olmayacak. Öğrenciler akran öğretimi metoduyla, yapay zeka temelli bir program üzerinden internet tabanlı olarak öğrenim görecek. Bu üst düzey eğitimler 3 sene sürecek ve öğrencilerden hiçbir bedel talep edilmeyecek." diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi için üreten, değer katan, ticarileştiren ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerin yanında olduklarını söyledi.

Özellikle gençlerin girişimciliğe yönelmesini son derece önemsediğine değinin Bakan Varank, gençlere, "İş aramanın değil, iş kuran ve iş veren olmanın peşinden koşun." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Varank, fikri olup sermayesi olmayan gençlere destek vereceklerini belirtti.

-"TEKNOFEST 2020'nin roket yarışları"-

Gençlerin gözlerindeki ışığı katıldığı tüm etkinliklerde gördüğünü aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerin meraklarını, heveslerini ve çabalarını da gayet iyi biliyorum. İşte daha dün TEKNOFEST 2020'nin roket yarışları için Tuz Gölü'ndeydim. Üniversite öğrencilerimiz, kendi roketlerini yapmışlar, 1 yıl boyunca bu işe gecelerini ve gündüzlerini vermişler. Yeri gelmiş finansman bulabilmek için çalmadıkları kapı bırakmamışlar. İnançları ve azimleri, bu ülkenin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Bu sene sadece 82 takım roket yarışları için ter dökecek. Dünyada bu yarışın düzenlendiği iki ülkeden birisiyiz. Yine TEKNOFEST kapsamında bugün Körfez Pisti'nde, elektrikli araç yarışlarına katılacağım. Bu sene bu yarışların 16'ncısı düzenleniyor. 48 takım alternatif enerjilerle çalışan araçlarını piste indirecek. Yine otonom araç çalışan 17 üniversite takımı, final yarışı için Bilişim Vadisinde yarışacaklar. Robotaksi Otonom Yarışları dediğimiz bu etkinlik önümüzdeki pazartesi günü başlıyor ve gençlere otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama becerileri katıyor. İşte bu gibi teknolojilere kafa yoran gençlere, girişimcilere ürünlerini bir sonraki aşamaya taşımak için destek gerekiyor. Bugün kurduğumuz fonun önemi de bu noktada tekrar ortaya çıkıyor."

Konuşmaların ardından Bilişim Vadisi Girişim Vadisi Yatırım Fonu, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Emin Özer, Vakıf Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü İkram Göktaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Albaraka Türk Katılım Başkanı AŞ Genel Müdürü Melikşah Utku tarafından imzalandı.

Daha sonra Bilişim Vadisi içinde kurulan Vakıf Katılım Şubesinin açılışını yapan Bakan Varank, burada hesap açtırdı.

Bakan Varank, ardından kask takarak elektrikli motosiklet sürdü.

(Bitti)

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika

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