Bakan Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 2019 sonunda tanıtımı yapılan, temmuz ayı içinde Bursa Gemlik'te fabrikasının temeli atılan ilk yerli ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi'ni de hareketlendirdi. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlar ile ilgili bir ekosistem oluşmaya başladı. TOGG'un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi'ne gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı.