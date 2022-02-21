Bakan Varank: "Bir ülkenin taşıyıcısı organize sanayi bölgeleridir" (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir ülkenin ya da bir şehrin ekonomisinin taşıyıcısının organize sanayi bölgeleri olduğunu belirterek, " OSB'lerimizi daha da geliştirmek için her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Biska Tekstil'in temelini attı. Bakan Varank ardından İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Belediye Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı.

Bakan Varank, açılışların ardından OSB toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Niğde programının kentin bereketli topraklarına yakışır biçimde çok verimli geçtiğini söyledi.

Sabah Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçirilen önemli iki projenin açılışını yaptıklarını belirten Varank, bu projelerin şehrin kalkınması için önemli ama Niğde'nin çok daha fazlasını hak ettiğinin farkında olduklarını anlattı.

Niğde OSB'nin Türkiye'nin önemli sanayi alanlarından birisi olduğuna dikkati çeken Varank, 141 parsele sahip bölgenin, şu anda 94 sanayi tesisine ev sahipliği yaptığını ve 4 bin 160 kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün gerçekleştireceğimiz yatırımlarla Niğde OSB'ye yeni bir soluk getiriyoruz. Müsaadenizle ilk olarak her zaman el üstünde tuttuğumuz özel sektör yatırımlarıyla başlamak istiyorum. İşte Biska Tekstil'in yatırımı. Biska Tekstil Fabrikası'nın bu yatırımı Niğde'yi tekstilde bir üst lige çıkaracak. Halihazırda Gaziantep OSB'de 2 fabrikasıyla faaliyetlerini sürdüren Biska Tekstil'in Niğde'ye yapacağı yatırımın değeri 400 milyon avro, planlanan istihdam da yaklaşık 2 bin kişi. Üç etap şeklinde yapılması planlanan ve 150 bin metrekare üzerine kurulacak İplik Üretim Tesisi'nin günlük 120 ton üretim kapasitesi olacak. Bu örnek yatırım dolayısıyla ben firma yetkililerini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşaat ve hazırlık süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp üretime geçme konusunda ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum."

Varank, üretimin önemini anlatarak, "Bir ülkenin ya da bir şehrin ekonomisinin taşıyıcısı organize sanayi bölgeleridir. OSB'lerdeki üretim tesislerinin çarkları ne kadar sağlıklı işlerse o şehir o kadar sağlıklı gelişir. İşte biz bu vizyon ile OSB'lerimizi daha da geliştirmek için her türlü desteği veriyoruz. Bir taraftan girişimcilerimizi teşvik ediyoruz, diğer taraftan OSB'lerimize ihtiyaç duydukları finansmanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye değer katan her yatırımcının, girişimcinin ve emekçinin yanında olduklarını vurgulayan Varank, bu yatırımları planlarken onları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bakan Varank, Biska için düzenledikleri teşvik belgesinin bunun en somut kanıtı olduğunu bildirerek, "Firma bu belgeyle birçok vergisel avantaj başta olmak üzere ciddi desteklerimizden faydalanmış olacak. Tabii ki yatırımcılarımıza verdiğimiz destekler bunlarla sınırlı değil. OSB'lerin altyapılarını sağlamlaştırmak için de gerekli adımları atıyoruz. Nitekim, Ahiler Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Niğde OSB'ye bir Su Arıtma Tesisi kazandırdık. OSB'nin temiz su ihtiyacını karşılayacak bu tesisle burada çalışan emekçi kardeşlerimize sağlıklı su temin edeceğiz. İşte biz bütçemizi yatırmalara ve hizmetlere ayırıyoruz." diye konuştu.

Muhalefetin kırdığı potların, kendilerinin ise yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Varank, "Belediyecilik mi görmek istiyorsunuz, Bakın Niğde'ye kazandırdığımız, bugün açılışını yaptığımız bir diğer hizmet Ekmek Üretim Tesisi. 50 kadın ve 20 engelli vatandaşımıza istihdam sağlayacak bu tesisle vatandaşlarımızın kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Ben bu vesileyle hem OSB yönetimini hem de Niğde Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.

Projelere sağladıkları desteklerden dolayı kalkınma ajansındaki mesai arkadaşlarına teşekkür eden Varank, OSB Başkanının dile getirdiği taleplerle ilgili olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Varank, tevsi alan konusuna olumlu baktıklarını, resmi başvuruyla süreçlerin başlatıldığında kendilerinin de değerlendirmeyi başlatacaklarını, Sürekli Eğitim Merkezi ve Tekstilkent projesi konusunda da ajans genel sekreterine talimatı verdiğini dile getirdi.

OSB'de kurulacak RES ve GES santralleriyle ilgili konuşan Varank, bu yatırımlara her zaman çok sıcak baktığını, ülke olarak rekabetçiliğin geleceğini burada gördüğünü, Bakanlığının sorumluluğunda karar verilmesi durumunda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ama burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve piyasa aktörleriyle birlikte sürecin yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Niğde'de fabrika sayısı 20 yılda 31'den 218'e çıktı

Bakan Varank, 20 yıllık hükümetleri boyunca her zaman yatırım, üretim, ihracat ve istihdam dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesini başlatarak dışa bağımlılığımızı azaltacak politikalar geliştirdik. OSB'leri sanayimizin bel kemiği yaparken girişimcilerimizden mühendisimize, herkese Bakanlık olarak destek verdik. Bugün Niğde'ye 4 özel proje kazandırdık. Ama bu güzel şehre yatırımlarımız sadece bunlardan ibaret değil. Bakınız, 2002-2022 yılları arasında işletmelerimize 200 milyon liraya yakın kredi kullandırdık. OSB'lerde üretimdeki fabrika sayısını 31'den 218'e çıkardık. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine 12 milyon lira kaynak aktardık. Niğde'de KOBİ'lerimize KOSGEB Destek Programları çerçevesinde 62 milyon lira destek sağladık. Ahiler Kalkınma Ajansının kamu kurumlarından üniversitelere kadar 174 projeye verdiği destek 82 milyon lirayı aştı. Yeter mi? Elbette hayır. Önümüzdeki dönemde de özellikle sizlerle sıkı istişare halinde Niğde'ye yakışır projelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Türkiye'nin 2 yıldır süren salgına rağmen önemli alanlarda diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmayı başardığına değinen Varank, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracattaki gelişmelerle birlikte pozitif bir ivme kazandığına dikkati çekti.

Sanayi üretimi yüzde 14,4 arttı, ihracat 225 milyar doları geride bıraktı

Bakan Mustafa Varank, yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 yılında sanayi üretimi yüzde 14,4 arttı. İhracatımız 225 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler buzdağının görünen kısmı. Buzdağının altında ise çok büyük emekler ve fedakarlıklar yatıyor. Girişimcisinden mühendisine, taşeronundan işçisine kadar büyük emeklerle yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında nasıl yatırımlar yaptıysak Niğde'de de değerli yatırımları hayata geçirdik. Bundan sonra da sanayicimizin, girişimcilerimizin özellikle de gençlerimizin önünü açmayı sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Türkiyemize güvenerek yatırımlarına devam eden müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Bir şükran da bu vatanı canlarıyla var eden kahramanlarımıza. Niğde'nin bağrında yetişip bu vatana can veren Ömer Halisdemir'i büyük bir minnetle yad ediyorum. Bu örnek yatırımlar, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Varank, daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

(Bitti)